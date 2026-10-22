Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

NKÜ Hukuk Topluluğu, Tekirdağ Barosuyla öğrenciler için iş birliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
NKÜ Hukuk Topluluğu, Tekirdağ Barosuyla öğrenciler için iş birliğini görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NKÜ Hukuk Topluluğu üyeleri, Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Görüşmede öğrencilerle baro arasındaki iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi ile planlanan eğitim ve ortak etkinlikler ele alındı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hukuk Topluluğu üyeleri, Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Barodan yapılan açıklamaya göre, ziyarette topluluk üyeleri, Arslan ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Görüşmede, hukuk fakültesi öğrencileri ile baro arasındaki iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunulması ve avukatlık mesleğine ilişkin deneyimlerin paylaşılması konuları ele alındı.

Önümüzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan eğitim, söyleşi ve ortak etkinliklerle hukuk öğrencileri ile baro arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Arslan, ziyaretleri için öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Şarj kablosunu sökmeden gaza bastı! Uyaranlara verdiği tepki şaşırttı

Araçtaki detayı fark eden kornaya bastı, kadının tepkisi pes dedirtti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den Suudi Arabistan için kritik karar! Ülkedeki personele talimat verildi

ABD, ülkedeki personeline talimat verdi! "Terk edin"
Gazze'deki hastaneler karanlığa gömülmek üzere! Sağlık Bakanlığından hayati çağrı

Ülkedeki hastaneler için hayati çağrı! Son ışık da sönmek üzere
ABD ve İsrail'in saldırı iddiası piyasaları sarstı! Petrol 111 doları aştı

Korkulan haber geldi! Piyasalar yangın yeri
Göğsümüz kabardı! Arda Güler’i ayakta alkışladılar

Milyonlarca Türk’ün göğsünü kabartan anlar!

Kadın doktor, hastanede yaşadığı olaya isyan etti: Bir türlü inandıramıyoruz

Hastanede kadın doktoru isyan ettiren olay: İnandıramıyoruz

Doktorlar yüzde 1 yaşama şansı vermişti! Serebral palsili Kader Dilek 34 yaşında: Tekerlekli sandalye pranga değil

Annesi aldırmayı reddetti! Yüzde 1 şansla doğan Kader 34 yaşında
Aydın'da kestane hasadı başladı! 15-20 metre yükseklikte çalışan sırıkçılar günlük 5 bin lira kazanıyor

Günlük 5 bin lira kazanıyorlar! Tek yanlış adım ölüm demek