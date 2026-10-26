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NKÜ'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 500 metrekarelik yeni alan kazandırıldı

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NKÜ'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine yaklaşık 500 metrekare, Spor Bilimleri Fakültesine yaklaşık 300 metrekare yeni alan kazandırıldı. Spor Bilimleri Fakültesinde 6 dersliğin bulunduğu yaklaşık 1.400 metrekarelik kapalı alan da eğitim altyapısına eklendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinin eğitim ve çalışma alanları yeni düzenlemelerle genişletildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine yaklaşık 500 metrekarelik yeni alan kazandırıldı. Bu kapsamda 16 akademik personel odası ve bir konferans salonu oluşturuldu.

Spor Bilimleri Fakültesinde ise yaklaşık 300 metrekarelik alanda 6 akademik personel odası yapıldı. Ayrıca 6 dersliğin bulunduğu yaklaşık 1.400 metrekarelik kapalı alan eğitim altyapısına eklendi.

Fakültede ortak spor alanı, öğrenci işleri ve diğer destek birimlerine yönelik düzenlemeler de gerçekleştirildi. Eğitim alanları, ısıtma ve soğutma sistemleriyle donatıldı.

Çalışmalarla öğrencilerin derslik ihtiyacının karşılanması, akademik personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve idari hizmetlerin yürütüldüğü alanların geliştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA
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