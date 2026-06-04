Haberler

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde 6 bin 500 öğrenci mezun oldu. Törende Filistin'e destek pankartı açılırken, Fenerbahçe logolu pankart da dikkat çekti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde 6 bin 500 öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Üniversite Stadı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini inşa edecek gençleri yetiştirdiğini söyledi.

Üniversitenin her geçen gün büyüyüp geliştiğini belirten Şahin akademik, bilimsel ve sosyal alanlarda önemli başarılara imza attıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından fakülte birincilerine ödülleri ve mezuniyet belgeleri verildi.

Program kapsamında NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından öğrenci ve ailelerine yönelik Balkan Türküleri Dinletisi sunuldu.

Törende İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı pankart açtı.

Bazı öğrenciler ise üzerinde "Şampiyonluk gelmeden üniversite bitti" yazısının yer aldığı Fenerbahçe logolu pankart taşıdı.

Aileler de hazırladıkları pankartlarla öğrencilere destek ve sevgi mesajları verdi.

Tören, öğrencilerin kep atarak mezuniyetlerini kutlamasıyla sona erdi.

Mezuniyet törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi

Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
İstanbul'da gözü dönen saldırgan, kafeyi savaş alanına çevirdi

Uyarılınca gözü döndü: Kafeyi tek hamlede savaş alanına çevirdi

Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı

Jandarmadan kaçan alkollü şoför belediye başkanı çıktı
Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde bir tutuklama daha
Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım

Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım
Samsunspor'a Galatasaray'dan transfer

Güçlerine güç katacak! Samsun'a Galatasaray'dan dev transfer
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>