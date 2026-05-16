Nizip'te kanser nedeniyle vefat eden polis memuru Kalkan toprağa verildi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kanser nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Cahit Kalkan (54), düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene ailesi, meslektaşları ve protokol üyeleri katıldı.
? Gaziantep'in Nizip ilçesinde kanser nedeniyle vefat eden polis memuru Cahit Kalkan (54), son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Kalkan için ilçedeki Hazreti Ali Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törende, Kalkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında cami avlusuna getirildi.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kalkan'ın naaşı, Nizip Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Kalkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, mülki idare amirleri, polis ve vatandaşlar katıldı.