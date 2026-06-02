Gaziantep'te deri üzerine işlenmiş İbranice altın yazmalı çerçevesiz 3 tablo ele geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, deri üzerine işlenmiş İbranice altın yazmalı 3 tarihi tablo ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, E.C. ve A.E'nin ellerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen tablo ve objeleri piyasaya sürmek üzere müşteri arayışında olduklarını tespit etti.

Nizip'te yakalanan zanlıların üstleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 54x43, 70x45 ve 86x49 santimetrelik deri üzerine işlenmiş İbranice altın yazmalı çerçevesiz 3 tablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
