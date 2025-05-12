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Nizip'te 14 Lise Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Nizip'te 14 Lise Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir gezi dönüşü mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvuran 14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 14 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'de eğitim gören lise öğrencileri Şanlıurfa'ya gezi düzenledi. Gezi kapsamında Şanlıurfa'da yemek yedikten sonra Kayseri'ye dönüşe geçen öğrencilerden 14'ü yolculuk sırasında mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı.

Nizip ilçesi yakınlarında fenalaşan öğrenciler, öğretmenlerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 14 öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada yemeklerden numune alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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