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Nizip Kaymakamı Uğurlu Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti

Nizip Kaymakamı Uğurlu Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti
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Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret ederek sağlık hizmetleri, güvenlik ve vatandaş hizmetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretleri sırasında kamu hizmetlerinin etkinliği ve vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret etti.

İlk olarak Nizip Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Uğurlu, burada hastane yönetimiyle bir araya gelerek sağlık hizmetlerinin kalitesi ve hastaların ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

Ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Kaymakam Uğurlu, güvenlik ve asayişle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Jandarma personeliyle bir süre sohbet eden Uğurlu, bölgede huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Kaymakam Uğurlu, Nizip Gümrük Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Nizip Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek vatandaşlara verilen hizmetler ve çalışanlarının verimliliği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Uğurlu, yaptığı ziyaretlerin ardından, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasının önemine vurgu yaparak, vatandaşların taleplerine en hızlı ve en kaliteli şekilde yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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