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28 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 100 tutuklama

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İçişleri Bakanlığı, 28 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahse yönelik operasyonlarda 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını, hesaplarda 12 milyar lira para hareketliliği tespit edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 28 il merkezli operasyonlarda yakalanan 206 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 28 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, hesaplarında 12 milyar lira para hareketliliği bulunan 206 şüpheli yakalandı.

Yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerden 100'ü tutuklandı, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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