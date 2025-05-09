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Nişanlısının Bıçaklı Saldırısına Uğrayan Kadın Balkondan Atladı

Nişanlısının Bıçaklı Saldırısına Uğrayan Kadın Balkondan Atladı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde, eski nişanlısının elinde bıçak gördükten sonra balkondan atlayan bir kadın ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli eski nişanlı ise kaçtı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde evine gelen nişanlısının elinde bıçak olduğunu gören kadın, balkondan atladı. Metrelerce yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, şüpheli eski nişanlı ise olay yerinden kaçtı.

Olay, geç saatlerde Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Eski nişanlısının evine gelen kişi, henüz bilinmeyen nedenle kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kadın, iddiaya göre eski nişanlısının elinde bıçak olduğunu görünce balkondan atladı. Metrelerce yüksekten düşen kadın ağır yaralanırken, şüpheli eski nişanlı ise olay yerinden kaçtı. Binada oturan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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