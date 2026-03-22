Haberler

Nişanlı Çift Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında nişanlı çift Mustafa Kılıç ve Gizem Ateş hayatını kaybetti. İki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kaza sonrası yaralanan diğer sürücü hastaneye kaldırıldı.

1) NİŞANLI ÇİFT KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

ISPARTA'da iki otomobilin çarpışması sonucu nişanlı çift Mustafa Kılıç (23) ve Gizem Ateş (19) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta- Burdur kara yolu Ağlasun Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Kılıç yönetimindeki 15 AEA 416 plakalı otomobil ile A.E.B. idaresindeki 32 ABE 850 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Kılıç ve yanındaki nişanlısı Gizem Ateş'in öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan A.E.B. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1,5 ay önce nişanlandıkları öğrenilen Kılıç ve Ateş'in cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

