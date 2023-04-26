Nişan töreninde gelin adayına elini öptüren görümceye tepkiler çığ gibi

Nişan töreninde çekildiği iddia edilen bir videoda, görümcenin gelin adayına elini öptürmesi sosyal medyada gündem oldu. Video paylaşım rekoru kırarken, birçok kişi görümceyi eleştirdi.

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde nişan töreni sırasında gelini tebrik etmek için gelen ve görümce olduğu ileri sürülen kadının hareketi izleyenleri şaşırttı.

YÜZÜNÜ EKŞİTTİ

Gelin adayının yanına gelip elini öptüren görümce, daha sonra kameraya yüzünü dönüp yüzünü ekşitti. O anlar bir davetli tarafından kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ise tepkiler çığ gibi yağdı.

İşte videoya gelen sosyal medya kullanıcıların yorumları;