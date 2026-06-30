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Tekirdağ'da nişanda çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da nişanda çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nişan merasiminde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nişan merasiminde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Fatih Mahallesi'nde, nişan merasimi için bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan E.A, A.A, B.A, Ş.A, E.A. ve B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden E.A, A.A. ve B.A. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İki gün önce Çerkezköy ilçesinde nişan merasiminde iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda ise 78 mermi, ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca bulunmuştu.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
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