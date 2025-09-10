Nilbar Güreş'in İlk Kurumsal Solo Sergisi 'Kadife Bakış' Açılıyor

Nilbar Güreş'in Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi "Kadife Bakış" yarın Arter'in 2. kat galerisinde ziyaret edilebilecek.

Sanatçı, Arter'in yeni kültür sanat sezonunu karşıladığı serginin ön izlemesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Serginin, öğrencilik yıllarındaki çeşitli çalışmalarla birlikte çok uzun bir zamanı kapsadığını belirten Güreş, "Çok yoğun bir sergi yapmadığımızı düşünüyorum. Aşırı yoğun bir sergi değil. Serginin dengesini çok iyi ve dozunda buldum." ifadesini kullandı.

Güreş, sergide 1998'den bugüne imza attığı gravür, resim ve fotoğraflardan oluşan bir seçkinin de yer aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sergiyi gezdiğinizde her şeyi denediğimi göreceksiniz. Pandemiyle beraber yaptığım resimleri de serginize ekledik. Bu sergi benim için o anlamda da çok önemli. Çünkü pandemide 20 küsur sene sonra ilk kez resim yaptım ve o resimler çok doğal, naif çıktı. Pandemi resimlerini de görebileceğiniz bir sergi olduğu için açıkçası mutluyum. Bütün kaybedilenler, kaçırılanlar sanki bu sergide. Benim pratiğimi genel olarak kavramak adına faydalı bir sergi olduğunu düşünüyorum."

"Tematik bir akış ve anlatı yakalamaya çalıştık"

Küratör Emre Baykal da Güreş ile çalışmanın kendisi için esin verici ve öğretici bir süreç olduğunu belirterek, "Sergiye birlikte hazırlanırken başından bu yana sanatsal üretim serüvenini, bugüne kadar ortaya koyduğu yapıtlar bütününü benimle cömertçe paylaştığı için minnettarım." dedi.

Sanatçının pratiğine şekil veren düşünsel süreçleri, çalışma metodunu, malzemeyle kurduğu ilişkiyi ve pek çok şeyi içtenlik ve cömertlikle paylaşmasının kıymetli olduğunu anlatan Baykal, "Sergiyi oluştururken 25 yılı aşkın bir zaman dilimine kesintisiz bir şekilde yayılan, sürekli çeşitlenerek çoğalan bu ısrarlı ve olağanüstü zenginlikteki üretimin başlangıcından bugününe birlikte tekrar tekrar baktık ve sanatsal pratiğine dair bütüncül bir bakışın yanı sıra tematik bir akış ve anlatı yakalamaya çalıştık." şeklinde konuştu.

Baykal, serginin adını yapıtların birinden ödünç aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sergi, sanatçının 1990'lı yılların sonunda daha henüz öğrenciyken yaptığı ve bildiğim kadarıyla bugüne kadar sergilemediği gravürler de dahil olmak üzere çok farklı dönemlerden işlerini, bu sergi için yeni ürettiği yapıtlarla bir araya getiriyor."

Sergi hakkında

Sergide resim, gravür, kolaj, fotoğraf, heykel ve video gibi farklı mecralarda üretilmiş çalışmalardan oluşan kapsamlı bir seçki yer alıyor.

Güreş'in 25 yılı aşkın bir süreye yayılan pratiğine geniş bir pencere aralayan sergi, sanatçının insan ile insan olmayan, gerçek ile kurmaca ve temsil ile soyutlama arasındaki sınırları muğlaklaştıran pratiğine odaklanıyor.

Hikaye anlatıcılığını eleştirel söylemlerle buluşturan sergi, insan, hayvan, bitki ve mitolojik ögelerin iç içe geçtiği, sürekli dönüşen renkli bir dünya kuruyor.

Sanatçının erken dönem işlerini yeni eserleriyle bir araya getiren sergiye, sanatçının pratiğini farklı katmanlarıyla irdeleyen bir kitap da eşlik ediyor. Tasarımını Didem Uraler Çelik'in üstlendiği yayında Emre Baykal, Silvia Eiblmayr ve Lora Sarıaslan'ın kaleme aldığı metinler yer alıyor.

Sergi 12 Nisan 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.