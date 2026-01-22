Ordu'nun yükseklerinde yoğun kar yağışı
Ordu'nun Korgan ilçesi ile Niksar yolunun bir bölümü yoğun tipi ve esinti nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Karayolları yol açma çalışmaları sürdürüyor.
NİKSAR-KORGAN İLE KUMRU-NİKSAR YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Ordu'nun Korgan ilçesi ile Niksar yolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun tipi ve esinti nedeniyle; Niksar-Korgan il yolu; 27'nci kilometreden başlayarak Korgan ilçe merkezine kadar, Kumru-Niksar il yolu; 40'ıncı kilometreden başlayarak 60'ıncı kilometreye kadar geçici olarak ulaşıma kapatılmış olup, Karayolları tarafından yol açma çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza ve ilgililere önemle duyurulur" denildi.
Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel