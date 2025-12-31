Niksar Kaymakamı Perçi, şehit ailesini ziyaret etti

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kaymakam Kadir Perçi, her hafta gerçekleştirdiği şehit ailesi ziyaretleri kapsamında Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Perçi, ilk olarak şehidin Günlüce köyündeki kabrini ziyaret ederek dua etti. Ardından aileyi evinde ziyaret eden Perçi, tüm şehitler için dua etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Perçi'ye eşi Fadime Perçi, Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan İnce, İlçe Müftüsü İlhami Şahin, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İlhami Öztürk ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nagihan Arslan eşlik etti.

Kaymakam Perçi, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birliği için canını feda eden şehidimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.