Haberler

Niksar Kaymakamı Perçi, şehit ailesini ziyaret etti

Niksar Kaymakamı Perçi, şehit ailesini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kaymakam Kadir Perçi, her hafta gerçekleştirdiği şehit ailesi ziyaretleri kapsamında Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün ailesini ziyaret etti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kaymakam Kadir Perçi, her hafta gerçekleştirdiği şehit ailesi ziyaretleri kapsamında Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Perçi, ilk olarak şehidin Günlüce köyündeki kabrini ziyaret ederek dua etti. Ardından aileyi evinde ziyaret eden Perçi, tüm şehitler için dua etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Perçi'ye eşi Fadime Perçi, Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan İnce, İlçe Müftüsü İlhami Şahin, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İlhami Öztürk ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nagihan Arslan eşlik etti.

Kaymakam Perçi, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birliği için canını feda eden şehidimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi