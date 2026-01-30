Haberler

Kaymakam Perçi hane ziyaretlerini sürdürüyor

Kaymakam Perçi hane ziyaretlerini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, İsmetpaşa Mahallesi'nde Arslan ailesini ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaret esnasında Kaymakam Perçi'nin eşi ve ilgili müdürler de hazır bulundu.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, her hafta gerçekleştirdiği hane ziyaretlerine devam ediyor.

İsmetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Arslan ailesini ziyaret eden Perçi, sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyarete Kaymakam Perçi'nin eşi Fadime Perçi, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İlhami Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nagihan Arslan ile VEFA personeli katıldı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Arslan ailesi, Kaymakam Perçi'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam

Boğaz'daki tarihi yalı icradan satışa çıktı! İşte istenen rakam
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı