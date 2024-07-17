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Niksar Devlet Hastanesi Otoparkı İçin Çalışmalara Başlandı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde atıl durumda bulunan alanın otoparka dönüştürülmesi için çalışmalara başlandı. AK Parti İlçe Başkanı Akif Karataş, otoparkın en kısa sürede tamamlanıp hizmete açılacağını belirtti. İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Çavuş da çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Devlet Hastanesi otoparkı için çalışmalara başlandı.

Niksar Devlet Hastanesi yakınında atıl durumda bulunan alanın otoparka dönüştürülmesi için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti İlçe Başkanı Akif Karataş, otoparkı en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacaklarını belirtti.

İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Çavuş da Belediye ve İlçe Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Akif Karataş AK Parti Niksar Tokat Sağlık Güncel Haberler

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