Niksar Devlet Hastanesi Otoparkı İçin Çalışmalara Başlandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde Devlet Hastanesi otoparkı için çalışmalara başlandı.

Niksar Devlet Hastanesi yakınında atıl durumda bulunan alanın otoparka dönüştürülmesi için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti İlçe Başkanı Akif Karataş, otoparkı en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacaklarını belirtti.

İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Çavuş da Belediye ve İlçe Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.