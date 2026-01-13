Tokat'ın Niksar ilçesinde yarın eğitime ara verildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Buzlanma riski ve ulaşım sorunları nedeniyle bu karar alındı.
Niksar Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede yarın eğitime ara verildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel