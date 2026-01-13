Haberler

Tokat'ın Niksar ilçesinde yarın eğitime ara verildi

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Buzlanma riski ve ulaşım sorunları nedeniyle bu karar alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Niksar Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede yarın eğitime ara verildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
