Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binasının inşaatı sürüyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binasının inşaatı devam ediyor.

Niksar İlçe Jandarma Komutanlığının hizmet kapasitesini artıracak proje kapsamında ihale 27 Ekim 2025'te gerçekleştirildi. 11 Kasım 2025'te sözleşmesi imzalanan projenin, 18 Kasım 2025 tarihinde yer teslimi yapılarak yapım süreci başlatıldı.

Bu yıl temmuz ayında tamamlanması planlanan ve yaklaşık 56 milyon 800 bin lira bedelle hayata geçirilen proje, ilçedeki güvenlik hizmetlerine önemli katkı sağlayacak.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi'nin öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, yeni hizmet binasının tamamlanmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığının fiziki imkanlarının iyileştirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.