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Niksar'da Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Niksar'da Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde çatı oluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yavru kedi, daha sonra bakım için hayvan barınağına teslim edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde çatı oluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı.

Niksar Sanayi Sitesi 26 Blok'taki boş dükkanın çatı oluğuna yavru kedinin sıkıştığını görenler Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yavru kedi, bakım ve kontrollerinin yapılması için belediye hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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