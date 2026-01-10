Haberler

Tokat'ta uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Tokat'ta uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde, B.Ö. idaresindeki kamyonet kayarak uçuruma düştü. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

B.Ö idaresindeki 60 ABD 843 plakalı kamyonet, Niksar-Ünye kara yolu Kayabaşı Mahallesi yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

Kazada kamyonet sürücüsü B.Ö.yaralandı.

Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu

Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu