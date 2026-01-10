Tokat'ta uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde, B.Ö. idaresindeki kamyonet kayarak uçuruma düştü. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
B.Ö idaresindeki 60 ABD 843 plakalı kamyonet, Niksar-Ünye kara yolu Kayabaşı Mahallesi yakınlarında uçuruma yuvarlandı.
Kazada kamyonet sürücüsü B.Ö.yaralandı.
Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel