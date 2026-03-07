Niksar'da kazaların meydana geldiği yola flaşörlü uyarı lambası konuldu
Tokat'ın Niksar ilçesinde, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla güneş enerjili flaşörlü uyarı lambası kurulumu gerçekleştirildi. Niksar Kaymakamlığı koordinesinde yapılan bu çalışma, sürücülerin dikkatini artırmayı ve trafik güvenliğini sağlamayı hedefliyor.
Şahinli-Mahmudiye köy yolunun yedinci kilometresinde trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Niksar Kaymakamlığınca çalışma başlatıldı.
Kaymakamlık koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi tarafından sürücülerin dikkatini artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla güneş enerjili flaşörlü uyarı lambası kurulumu gerçekleştirildi.
Yetkililer, uygulamanın trafik güvenliğini artırmayı hedeflediğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.