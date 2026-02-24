Haberler

Niksar'da yapılan denetimde sürücülere 17 bin 444 lira para cezası verildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, sürücülere toplam 17 bin 444 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde emniyet kemeri kullanılmaması ve diğer kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, 11 kişiye emniyet kemeri kullanmamak, 1 kişiye sigortasız araç kullanmak, 1 ticari araca yangın tüpü bulundurmamak, 1 araca da havalı korna bulundurmaktan toplam 17 bin 444 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlere katılan Kaymakam Kadir Perçi, görevli personele çay ikramında bulundu.

Perçi, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kurallara uyan tüm sürücülerimize teşekkür ediyor, denetimlerde görev alan emniyet personelimize özverili çalışmalarından dolayı kolaylıklar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
