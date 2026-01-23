Tokat'ta seyir halindeki minibüs yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeki minibüsün motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda minibüs kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü.
Bülent Toprak'ın kullandığı 55 AFM 338 plakalı minibüsün motor bölümünde, Niksar-Erbaa kara yolu Güreşme beldesi yakınlarında yangın çıktı.
Sürücü, aracını yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu söndürülen yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel