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Tokat Niksar'da Otomobil Yangını Söndürüldü

Tokat Niksar'da Otomobil Yangını Söndürüldü
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Tokat'ın Niksar ilçesinde L.B'ye ait 52 AGT 835 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çamiçi Yaylası Kayapaşa Mahallesi'nde L.B'ye ait 52 AGT 835 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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