Jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi. Öğrenciler akülü araçlarla trafik kurallarını öğrendi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi.

Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesindeki Yolkonak 75. Yıl İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde, öğrenciler trafik eğitim parkurunda akülü araçlar kullanarak trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Eğitim kapsamında öğrencilere yaya geçitlerinde sürücü ve yayaların uyması gereken kurallar, trafik işaret levhalarının önemi, trafik ışıklarında dikkat edilmesi gereken hususlar, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, yaya ve bisiklet yollarının doğru kullanımı ile yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi konularında bilgi verildi.

Jandarma ekipleri, trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çekerek, öğrencilerin trafik kurallarını öğrenmeleri ve güvenli trafik alışkanlıkları edinmeleri amacıyla eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
