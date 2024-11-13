Niksar'da Motosiklet Kaldırıma Çarptı: Sürücü Yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.
K.C.Ş. idaresindeki 59 ADG 274 plakalı motosiklet, Bengiler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.