Tokat'ın Niksar ilçesinde taşkın riskine karşı önlemler sürüyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kelkit Çayı'nda yaşanan taşkınların ardından belediye, DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri kamyon ve iş makineleriyle tahkimat çalışmalarına başladı. Yeni taşkınlara karşı önlemler ilçe genelinde sürdürülecek.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, Kelkit Çayı'nda yaşanan ve devam etmesi beklenen taşkına karşı alınan önlemler artırılıyor.

İl genelinde artan yağışların ardından Niksar'da, Kelkit Çayı'nın bazı kesimlerinde taşkın ve su baskınları yaşandı.

Niksar Belediyesi, DSİ ve Tokat İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerce, yaşanabilecek yeni taşkınlara karşı kamyon ve iş makineleri ile ırmak kenarında tahkimat yapılmaya başlandı.

Çalışmaların ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
