Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.Ö. idaresindeki 60 HS 254 plakalı otomobil, Cezaevi Kavşağı'nda, S.C.G. yönetimindeki 76 ABF 828 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlardaki E.Ö, H.Ö. ve Y.T.Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz