Niksar'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol, ilçedeki ilçe özel idare ekiplerinin çalışmalarıyla temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde, Arıpınar-Geyikgölü grup yolu ile Almus bağlantı yolunda aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.
İlçede yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, bölgeye sevk edilen Niksar İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
Ekiplerin bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldığı, olası yeni heyelan riskine karşı kontrollerin sürdürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz