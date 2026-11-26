Niksar'da eve giren baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı, gözü görmediği belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Niksar'da bir eve giren baykuş, ihbar üzerine gelen Niksar İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk incelemede bir gözünün görmediği belirlenen baykuş, kontrol ve tedavi için Niksar Orman İşletme Müdürlüğü Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir eve giren baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Niksar İtfaiye Müdürlüğü ekipleri dairenin bulunduğu siteye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınan baykuşun yapılan ilk incelemesinde bir gözünün görmediği belirlendi.
Baykuş, gerekli kontrollerinin yapılması ve tedavisinin sağlanması amacıyla Niksar Orman İşletme Müdürlüğü Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA