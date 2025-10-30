Haberler

Niksar'da Evden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde, evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Olay, bir vatandaşın evinden değerli eşyaların çalındığını bildirmesiyle ortaya çıktı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Niksar ilçesinde bir kişi, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak şehir dışına çıktığı dönemde evinin penceresinin kırılarak 3 altın yüzük, 2 gümüş yüzük ile çeşitli ev eşyalarının çalındığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı jandarma dedektiflerince (JASAT) yürütülen araştırma sonucunda, hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
