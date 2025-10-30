Niksar'da Evden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde, evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Olay, bir vatandaşın evinden değerli eşyaların çalındığını bildirmesiyle ortaya çıktı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Niksar ilçesinde bir kişi, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak şehir dışına çıktığı dönemde evinin penceresinin kırılarak 3 altın yüzük, 2 gümüş yüzük ile çeşitli ev eşyalarının çalındığı ihbarında bulundu.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı jandarma dedektiflerince (JASAT) yürütülen araştırma sonucunda, hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel