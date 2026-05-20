Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, 4-6 Yaş Kur'an kursunu inceledi
Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, ilçede yapımı devam eden 4-6 Yaş Kur'an kursu inşaatında incelemelerde bulundu ve çalışmaların planlandığı gibi sürdüğünü belirtti.
İnşaat sahasını gezen Perçi, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Projede gelinen aşamayı değerlendiren Perçi, çalışmaların planlanan şekilde sürdürüldüğünü belirtti.
4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik inşa edilen Kur'an kursunun tamamlanmasının ardından eğitim hizmetine sunulacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz