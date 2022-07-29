Nikaragua'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi öldü Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, göçmenleri taşıyan otobüs iki araçla çarpışarak uçuruma yuvarlandı, kazada 16 kişi öldü. Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, göçmenleri taşıyan otobüs iki araçla çarpışarak uçuruma yuvarlandı, kazada 16 kişi öldü. Ülkenin kuzeyindeki Managua semtine doğru giden ve içinde 63 yolcusu bulunan otobüs, iki araçla çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlandı. Otobüsteki yolculardan 16 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı. Nikaragua polisinden yapılan açıklamada, ölenlerin 13'ünün Venezuela uyruklu olduğu, yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Otobüsün, göçmenleri Honduras sınırına götürdüğü ve şoförün aşırı hız sonucu direksiyon kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen iki araçla çarpıştığı bilgisi paylaşıldı. Güncel AA / Sinan Doğan Orta Amerika Nikaragua Güncel Haberler

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