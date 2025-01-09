Nijerya ve Çin Arasında Nükleer Enerji ve Güvenlik İşbirliği Mutabakatı

Nijerya ve Çin, aralarında nükleer enerji ve küresel kalkınmanın olduğu 5 alanda işbirliğini güçlendirmek için mutabakata vardı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 4 ülkeyi kapsayan Afrika turu kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja'ya geldi.

Vang, ziyaret kapsamında Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar ile bir araya geldi.

Vang ve Tuggar, nükleer enerji, kuşak ve yol girişimi, küresel kalkınma girişimi, medya değişimi ve güvenlik işbirliği konularında mutabakat zaptı imzaladı.

Çin, güvenlik konusunda Afrika'ya yardımcı olacak

Vang, Çin'in, küresel güvenlik girişimini hayata geçirmek ve ortak bir geleceğe sahip Çin-Afrika topluluğu inşa etmek için birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Eylül 2024'te Pekin'de düzenlenen Çin-Afrika zirvesinde verilen sözleri hatırlatan Vang, "Afrika'ya askeri yardım olarak 1 milyar yuan (135 milyon dolar) hibe sağlayacağız ve Afrika ülkeleri için 6 bin askeri personel ile 1000 polis ve kolluk kuvvetini eğiteceğiz." diye konuştu.

Vang, Çin'in, Afrika'da hızlı müdahale güçlerinin oluşturulmasını destekleyeceğini sözlerine ekledi.