Nijerya ile ABD'nin düzenlediği ortak operasyonda 175 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya ordusu ile ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından Nijerya'da düzenlenen ortak hava operasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP mensubu 175 terörist öldürüldü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Samaila Uba, yaptığı açıklamada, Nijerya ordusu ile AFRICOM'un ülkede ISWAP'a yönelik ortak operasyonlar düzenlediğini bildirdi.

Operasyonda 175 ISWAP üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Uba, onlarca teröristin de yaralandığını ifade etti.

Uba, operasyonların ülkenin on yılı aşkın süredir devam eden isyan hareketinin merkez üssü olmaya devam eden Çad Gölü Havzası'ndaki isyancı bölgeleri ve lojistik merkezlerini hedef aldığını ifade etti.

Operasyonlarda ISWAP'ın elebaşlarından Ebu Bilal el-Minuki ile Ebd-el Wahhab'ın etkisiz hale getirildiğini aktaran Uba, ayrıca teröristlere ait silah depoları, kontrol noktaları ve finansal altyapının imha edildiğini açıkladı.

Uba, ayrıca, bu operasyonlar sırasında hiçbir Amerikan veya Nijeryalı askerin hayatını kaybetmediğini de sözlerine ekledi.

Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.