Nijerya Ordusundan Hava Operasyonu: 30 Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya ordusu, Zamfara eyaletinde düzenlediği hava operasyonunda 30 çete üyesini etkisiz hale getirdi. Fansan Yamma Operasyonu kapsamında düzenlenen saldırıda çok sayıda çete üyesi yaralı olarak kaçtı.

Nijerya ordusunun, Zamfara eyaletinde düzenlediği hava operasyonunda 30 çete üyesi etkisiz hale getirildi.???????

Ülkede yürütülen Fansan Yamma Operasyonu Sözcüsü David Adewusi, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Zamfara eyaletine bağlı Tsafe bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Adewusi, operasyonda 30 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
