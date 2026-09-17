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Nijerya ordusu, silahlı çetelerin fidye için rehin aldığı 22 kişiyi kurtardı

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Nijerya ordusunun, Nijer eyaletinde silahlı çeteler tarafından fidye için kaçırılan 22 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Nijerya ordusunun, Nijer eyaletinde silahlı çeteler tarafından fidye için kaçırılan 22 kişiyi kurtardığı bildirildi.

Nijerya Ordu Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Vekili Adebayo Adewumi, düzenlediği basın toplantısında, ordunun, Nijer eyaletine bağlı Muchiya köyünde silahlı çete üyelerine operasyon düzenlediğini belirtti.

Adewumi, operasyonda silahlı çete üyelerinin fidye için rehin aldığı 22 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların hastaneye sevk edildiğini bildiren Adewumi, bu kişilerin tedavilerinin ardından ailelerine kavuşturulacağını söyledi.

Adewumi, operasyonlarda yaralanan onlarca çete üyesinin kaçtığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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