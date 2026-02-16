Haberler

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralı ve kayıp olduğuna dair haberler geliyor. Saldırılar, köylere yönelik gerçekleştirilen büyük bir saldırıda gerçekleşti.

Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, yaptığı açıklamada, eyaletin Borgu bölgesine bağlı köylere yaklaşık 200 kişinin silahlı saldırılar düzenlediğini belirtti.

Abiodun, saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve kaçırıldığını bildirdi. Abiodun, olaylarda polis merkezi ve birçok evin kundaklandığını kaydetti.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırılarda 32 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya'da cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
