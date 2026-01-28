Haberler

Nijerya'da bir bölgede güvenlik gerekçesiyle 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kwara eyaletine bağlı Ifelodun bölgesinde güvenlik sorunları nedeniyle 24 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Söz konusu yasağın, ormanlık alanlarda saklandığı değerlendirilen silahlı çetelere karşı yürütülen askeri operasyonlar kapsamında alındığı bildirildi.

Nijerya'nın kuzey kesiminde yer alan Kwara eyaletine bağlı Ifelodun bölgesinde, güvenlik sorunları nedeniyle 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kwara Eyaleti Valiliğinden yapılan açıklamada, eyaletin Ifelodun Yerel Yönetim Bölgesi'nde güvenlik sorunları nedeniyle bir gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, bölgede saat 06.00 itibarıyla yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağının, çevredeki ormanlık alanlarda saklandığı değerlendirilen silahlı çetelere yönelik yürütülen askeri operasyonlar kapsamında alındığı aktarıldı.

Sokağa çıkma yasağı süresince Oro-Ago bölgesinde her türlü yaya ve araç trafiğinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, bu sayede güvenlik güçlerinin operasyonlarını engel olmaksızın sürdürebileceği ifade edildi.

Kwara eyaletinde, özellikle ormanlık alanlara komşu yerleşimlerde son aylarda haydutluk, adam kaçırma ve silahlı grupların hareketliliği nedeniyle güvenlik sorunları arttı.

Güvenlik kaynaklarına göre, Ifelodun çevresindeki ormanlık bölgeler, komşu eyaletlerdeki askeri baskılardan kaçan suç unsurları tarafından saklanma alanı olarak kullanılıyor.

