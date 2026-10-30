Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde Lakurawa saldırısında biri polis 12 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde Lakurawa üyelerinin Besse-Shanga bölgesine düzenlediği silahlı saldırıda biri polis 12 kişi öldü. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ve kaçırıldı; evler kundaklandı, halkın gıda ürünleri gasbedildi.

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde düzenlenen terör saldırısında biri polis 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre terör örgütü Lakurawa üyeleri, Kebbi eyaletine bağlı Besse-Shanga bölgesine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında bir polisin de bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Çok sayıda kişinin kaçırıldığı saldırıda çok sayıda ev kundaklandı ve bölgedeki halkın gıda ürünleri gasbedildi.

Nijerya, uzun zamandır çeşitli bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından Ocak 2025'te terörist grup olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey

AK Partili isimden rest çeken valiye: Cevap vermek zorundasınız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Anlayacakları şekilde karşılık veririz

Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Anlayacakları şekilde karşılık veririz
Slime akımı raydan çıktı! Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı

Biri bu saçmalığa dur desin!
Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir

Cepler yanacak! Üçlü zam kapıda, psikolojik eşik aşılıyor
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturdu! Sonrası inanılır gibi değil
Rus saldırısında 15 yaşındaki jimnastikçi hayatını kaybetti

Madalya hayali kurarken füzenin hedefi oldu
Müge Anlı'nın uyardığı Hamid Yorulmaz meydan okudu: Programla işim bitti

Müge Anlı defalarca uyarmıştı! Canlı yayın açan Hamid meydan okudu
Milyon dolarlık malikanede kanlı baskın! İş insanıyla 2 kızına kurşun yağdırdılar

Lüks malikaneye kanlı baskın! İş insanıyla 2 kızına kurşun yağdırdılar