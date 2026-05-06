Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi yaşamını yitirdi. Jikamshi bölgesindeki pazara yapılan saldırıyla birlikte, bu tür olayların ülkenin farklı bölgelerinde artmaya devam ettiği bildiriliyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Katsina eyaletine bağlı Jikamshi bölgesindeki pazara saldırı düzenledi.

Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katsina eyaletinde zaman zaman saldırılar düzenleyen bazı silahlı çete üyelerinin, 4 Mayıs'ta eyalete bağlı Gwalgoro köyünde düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
