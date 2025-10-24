Haberler

Nijerya'nın Katsina Eyaletinde 19 Rehine Serbest Bırakıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde yerel topluluklar ile silahlı gruplar arasında yapılan barış anlaşması kapsamında, 19 rehine daha serbest bırakıldı. Geçen ay yapılan anlaşma sonucunda toplamda 70 rehine özgürlüğüne kavuşmuştu.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde, silahlı gruplar ile yerel topluluklar arasında yapılan barış anlaşması kapsamında 19 rehine daha serbest bırakıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, yerel topluluklar, Katsina eyaletinde artan saldırıların sonlandırılması için bölgedeki silahlı gruplarla barış anlaşması yaptı.

Anlaşma kapsamında, aralarında kadınların da bulunduğu 19 rehine daha serbest bırakıldı.

Katsina eyaletinde silahlı gruplar ile yerel topluluklar arasında yapılan anlaşma kapsamında geçen ay 70 rehine salıverilmişti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
