Nijerya'nın Borno'sunda ISWAP'a hava operasyonunda 40'tan fazla terörist öldürüldü

Nijerya'nın Borno'sunda ISWAP'a hava operasyonunda 40'tan fazla terörist öldürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nijerya'nın Borno eyaletinde ISWAP'a yönelik hava operasyonunda 40'tan fazla terörist etkisiz hale getirildi. Hadin Kai Operasyonu Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, Babu köyündeki operasyonda 2 araç ve 30 motosikletin ele geçirildiğini açıkladı.
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik hava operasyonunda 40'tan fazla terörist etkisiz hale getirildi.
Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü Hadin Kai Operasyonu'nun Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Babu köyünde, ISWAP'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.
Goni, operasyonda 40'tan fazla teröristin öldürüldüğünü aktararak, teröristlere ait 2 araç ve 30 motosikletin ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.