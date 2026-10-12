Haberler

Nijerya'nın Borno'sunda ISWAP'a hava operasyonunda 40'tan fazla terörist öldürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Borno eyaletinde ISWAP'a yönelik hava operasyonunda 40'tan fazla terörist etkisiz hale getirildi. Hadin Kai Operasyonu Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, Babu köyündeki operasyonda 2 araç ve 30 motosikletin ele geçirildiğini açıkladı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik hava operasyonunda 40'tan fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü Hadin Kai Operasyonu'nun Komutan Vekili Mohammed Musa Goni, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Babu köyünde, ISWAP'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Goni, operasyonda 40'tan fazla teröristin öldürüldüğünü aktararak, teröristlere ait 2 araç ve 30 motosikletin ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
İstanbul'da 16 saatlik kesinti! İşte etkilenecek mahalleler

İstanbul'da 16 saatlik kesinti! İşte etkilenecek mahalleler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı

Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe

Türk futbolunun en pahalı maçında beklenen oldu!
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu

Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Herkes şok oldu
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu

Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
11. kattan atladı! Kendisi kurtuldu, üzerine düştüğü genç kız öldü

11. kattan atlayan adam ölmedi! Katil olarak yargılanması an meselesi