Nijerya'nın Borno Eyaleti'nde Güvenlik Endişeleri Artıyor

Nijerya'nın Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, son dönemde eyalette artan terör örgütü Boko Haram saldırıları ve adam kaçırma olaylarına dikkati çekerek, eyaletin güvenlik açısından yeniden zemin kaybetmeye başladığını bildirdi.

Zulum, eyaletin başkenti Maiduguri'deki eyalet hükümet konağında düzenlenen Güvenlik Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının açılışında konuşan Zulum, son dönemde eyalette artan terör örgütü Boko Haram saldırıları ve adam kaçırma olaylarına dikkati çekerek, eyaletin güvenlik açısından yeniden zemin kaybetmeye başladığını ifade etti.

Son dönemde eyalette yaşanan Boko Haram saldırılarının "neredeyse günlük hale geldiğini" ve örgüt üyelerine çoğunlukla hiçbir karşılık verilmediğini belirten Zulum, bu durumun Borno'nun güvenlik kazanımlarını kaybettiğine işaret ettiğini söyledi.

Zulum, özellikle son haftalarda Wajirko, Damboa yerel yönetimindeki Sabon Gari, Gamboru Ngala'daki Wulgo ve Gwoza'daki Izge gibi bölgelerdeki askeri üslerin saldırıya uğraması ve bazılarının boşaltılması, sivillerin ve güvenlik personelinin hayatını kaybetmesi gibi olayların ciddi bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

"Bu gelişmeler, zaten kırılgan olan Borno eyaleti ve Kuzeydoğu bölgesinde ciddi bir gerilemeye yol açmaktadır." diyen Zulum, güvenlik güçlerinin yeniden etkin ve kararlı bir mücadeleye yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Zulum, orduya sadece kontrol noktaları kurmakla yetinmemesi çağrısında bulunarak, "Boko Haram'ın yeniden toparlanmasına, silahlanmasına ve saldırılar düzenlemesine fırsat verilmemelidir. Mücadele onların bulunduğu alanlara taşınmalı." dedi.

Eyaletin yeniden yerleşim ve kalkınma planlarının güvenliğin sağlanmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Zulum, Borno eyaleti hükümetinin orduyla yakın işbirliğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.