Nijerya: ABD askerleri muharip görev için ülkede bulunmuyor

Nijerya hükümeti, ABD'nin Nijerya'ya askeri personel gönderdiğine ilişkin açıklamaların ardından, söz konusu personelin muharip görev üstlenmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ABD'li askeri personelin yalnızca istihbarat desteği ve eğitim amacıyla ülkede bulunduğu, çatışma veya saha operasyonlarına katılmalarının söz konusu olmadığı belirtildi.

ABD'li askeri personelin Nijerya ile ABD arasında uzun süredir devam eden güvenlik işbirliği kapsamında ülkeye geldiği aktarılan açıklamada, bu personelin çatışmalara katılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, işbirliğinin amacının, Nijerya güvenlik güçlerinin terörle mücadele ve isyanlarla mücadele kapasitesini artırmak olduğu kaydedildi.

Ayrıca görevlendirilen ekibin sınırlı sayıda olduğu belirtilen açıklamada, görevin geçici nitelik taşıdığı ve iki ülke arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, dün Nijerya'ya küçük bir askeri ekip gönderildiğini açıklamıştı.

Anderson, askeri ekibin ne zaman Nijerya'ya ulaştığına ilişkin bilgi paylaşmamıştı.