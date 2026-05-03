Nijerya, Güney Afrika'nın Abuja'daki geçici yüksek komiserini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Nijerya, Güney Afrika'da yabancılara yönelik son dönemde artan saldırılar nedeniyle bu ülkenin Abuja'daki geçici yüksek komiserini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrika'da yabancılara yönelik son dönemde artan saldırılar ve 2 Nijeryalının hayatını kaybetmesi nedeniyle bu ülkenin Abuja'daki geçici yüksek komiserinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, yarın yapılacak görüşmede, Güney Afrika'da yaşanan olaylara ilişkin Nijerya'nın "derin endişesinin" resmen iletileceği aktarılan açıklamada, söz konusu saldırıların iki ülke arasındaki mevcut ilişkilere zarar verebileceği vurgulandı.

Görüşmede, Güney Afrika'da yabancı karşıtı grupların son dönemde düzenlediği yürüyüşlerin yanı sıra Nijerya vatandaşlarına yönelik kötü muamele ve onlara ait iş yerlerine yönelik saldırıların ele alınacağı kaydedildi.

Güney Afrika'da geçen aydan bu yana Afrikalı göçmenlere karşı şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, yaşanan şiddet olaylarında 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Öte yandan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, saldırıları kınarken, yabancı uyruklulara da yerel yasalara saygı göstermeleri çağrısında bulunmuştu.

Ülkede, çoğunluğu kayıt dışı çalışan yüz binlerce Afrikalı göçmen bulunuyor. Göçmenlerin ev ve iş yerleri, hükümeti protesto gösterilerinde sıklıkla yağmalanıyor.

Güney Afrika'da 2008'de de yabancıları hedef alan şiddet olaylarında, 50 Afrikalı göçmen hayatını kaybetmişti.