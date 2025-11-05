Haberler

Nijerya, Dünya Bankasından 500 Milyon Dolarlık Tarım Kredisi Aldı

Nijerya hükümeti, tarım değer zincirlerini geliştirmek ve gıda güvenliğini artırmak için Dünya Bankasından 500 milyon dolarlık kredi temin etti. Bu destekle küçük ölçekli çiftçilerin üretim ve pazarlama ağlarına erişimi güçlendirilecek.

Nijerya hükümeti, tarım değer zincirlerini geliştirmek ve ülke genelinde gıda güvenliğini artırmak amacıyla Dünya Bankasından 500 milyon dolarlık kredi temin etti.

Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Abubakar Kyari, yaptığı açıklamada, 500 milyon dolarlık kredinin, hükümetin "Yenilenmiş Umut Gündemi" kapsamında tarımsal ekosistemin büyümesini hızlandıracağını belirtti.

Kyari, kredinin küçük ölçekli çiftçilerin üretim, işleme ve pazarlama ağlarına erişimini güçlendireceğini vurguladı.

Dünya Bankasının 6 yıllık "Agri-Connect" girişiminin, çiftçileri, işlemcileri, piyasaları ve finans sistemlerini birbirine bağlamayı hedeflediğini belirten Kyari, "Bu destek, küçük ölçekli çiftçiliği karlı ve sürdürülebilir tarımsal işletmeye dönüştürmek için önemli bir adım olacak." ifadesini kullandı.

Kyari, projenin çiftçi kümelenmesini, pazar bağlantılarını, küçük ve orta ölçekli işletmelerin değer zincirlerine entegrasyonunu teşvik edeceğini, ayrıca hesap verebilirlik ve şeffaflığın artırılarak etkinin maksimize edileceğini aktardı.

Bakan Kyari, Agri-Connect projesinin, hükümetin yürüttüğü Özel Tarımsal İşleme Bölgeleri Programı gibi mevcut girişimlerle uyumlu şekilde çalışacağını ve kırsal bölgelerde tarımsal sanayileşmeyi teşvik edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
