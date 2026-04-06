Nijerya'da kilise saldırılarında kaçırılan 31 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde Paskalya kutlamaları sırasında iki kiliseye düzenlenen saldırılarda kaçırılan 31 kişi, ordunun düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, Paskalya kutlamaları sırasında iki kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda kaçırılan 31 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Arika bölgesinde iki kiliseye düzenlenen saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda silahlı çete üyelerinin kaçırdığı 31 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Kurtarılanların arasında bir kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralının tedavi altına alındığı ifade edildi.

Silahlı çete üyeleri, dün Kaduna eyaletindeki Arika bölgesinde First Evangelical ve St. Augustine Katolik Kilisesi'ne saldırmıştı.

Saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi kaçırılmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu
