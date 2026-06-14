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Nijerya'da yolcu teknesinin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın Benue eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle bir yolcu teknesinin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Kazada hamile bir kadın ve 6 çocuğun da bulunduğu belirtildi.

Nijerya'nın Benue eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Benue eyaletindeki güvenlik yetkilisi Nura Umar, yerel basına yaptığı açıklamada, Wadata bölgesinden Daududawada bölgesine gitmek üzere yola çıkan yolcu teknesinin, şiddetli yağış nedeniyle eyaletteki nehirde battığını belirtti.

Umar, kazada aralarında hamile kadın ve 6 çocuğun bulunduğu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Teknede yaklaşık 40 yolcunun bulunduğunu aktaran Umar, kaza yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu
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